Muricy tem opções para vaga de Gilberto O São Caetano continua fazendo do mistério sua principal arma para vencer o Santos e chegar à final do Campeonato Paulista. O técnico Muricy Ramalho repetiu, nesta terça-feira, a dose da semana passada, comandando treinos secretos no período da tarde do gramado do Estádio Anacleto Campanella. Além de tentar esconder a escalação do time, o objetivo é ensaiar algumas jogadas para surpreender o adversário, sábado, no ABC, no jogo de volta pelas semifinais. Pelo regulamento, quem vencer vai à final. Um novo empate, desta vez, não serve porque daí levará a decisão para os pênaltis (não haverá prorrogação como na fase anterior). "Espero que não chegue neste ponto", diz Muricy, garantindo que está trabalhando para evitar este desgaste emocional. A sua preocupação é encontrar o substituto para o meia Gilberto, que terá que cumprir suspensão automática por sua expulsão no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. "Não estou tão preocupado com isso, porque nosso elenco só tem jogadores de alta qualidade", comentou o treinador, que possui várias opções. O jogador com características parecidas a Gilberto é Lúcio Flávio, que além de saber marcar chega mais no ataque, encosta nos atacantes e também finaliza. Mas em Santos quem entrou foi Triguinho, ala-esquerdo, que se deu muito bem. Há ainda outra opção pelo lado esquerdo: Zé Carlos, que até há alguns jogos era o titular. Se quiser colocar outro volante em campo, então o técnico terá duas boas opções: Marco Aurélio e Fábio Santos, que cumpriu suspensão automática por sua expulsão diante do São Paulo. Há ainda uma opção mais defensiva, com a improvisação do zagueiro Thiago, que já desempenhou estas funções. Tudo, porém, só deve mesmo ser confirmado momentos antes do jogo decisivo. Estão programados ainda mais dois treinos secretos, na quinta e na sexta-feira, quando serão realizados treinos táticos e também o coletivo. Muricy promete insistir na dinâmica de jogo, exigindo muita movimentação principalmente por parte dos atacantes. As jogadas ensaiadas também ganham destaque, porque funcionaram nos últimos jogos, com destaque para as cobranças de falta com o lateral Ânderson Lima. As cobranças de pênaltis também serão treinadas, porque podem decidir a vaga na final. O retrospecto de Muricy Ramalho no Paulista continua positivo, com cinco vitórias e um empate. Não existe nenhuma preocupação com contusões. O atacante Warley tinha recebido uma pancada na perna, mas voltou aos treinos normalmente. O zagueiro Dininho, que ficou fora do time por duas semanas, garante que está totalmente recuperado e que só espera ganhar mais ritmo de jogo durante esta semana. O elenco realizará um treino físico nesta quarta-feira pela manhã no Clube Fundação, então com portões abertos.