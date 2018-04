Muricy teme perder Luis Fabiano e Souza para quarta-feira

O São Paulo tem duas grandes preocupação para enfrentar o San Lorenzo, na quarta-feira, pela Libertadores. O atacante Luis Fabiano e o volante Souza estão com problemas musculares, não têm treinado há alguns dias e têm chances de desfalcar o time no Morumbi para o jogo contra os atuais campeões do torneio.

Neste domingo, enquanto os reservas jogaram em Campinas, contra a Ponte Preta, os titulares treinaram no CT da Barra Funda. Mas nem Luis Fabiano e nem Souza participaram da atividade. "O Luis está há muito tempo sem treinar e isso me preocupa muito. Ele precisa estar muito bem fisicamente para jogar", disse o técnico Muricy Ramalho depois da vitória do time por 2 a 1, em Campinas.

Luis Fabiano tem uma contratura na coxa esquerda. Já Souza, tem um edema na coxa direita. A dupla já ficou fora na última quinta-feira, contra o São Bento. Além deles, também são dúvidas para enfrentar os argentinos o zagueiro Dória, com problema no tornozelo esquerdo, e o meia Centurión, que tem dores na coxa esquerda.

A escalação do time será definida nos treinos desta segunda e desta terça-feira. Pelo menos para a vaga de Luis Fabiano o técnico tem como provável substituto um jogador que foi bem neste domingo. Alan Kardec marcou o gol da vitória sobre a Ponte Preta e ganhou elogios de Muricy. "Ele é um cara que está brigando, não atravessa um momento excepcional, mas tem crédito com a gente".