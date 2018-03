Muricy tenta levantar moral do São Caetano Depois de perder para o América, no México, por 2 a 1, pela Taça Libertadores, o time do São Caetano chega ao Brasil nesta sexta-feira às 6h50, no Aeroporto de Cumbica, e nem por isso estará livre do treinamento da tarde. A comissão técnica só terá mais um treino, no sábado pela manhã, para definir o time que enfrentará o São Paulo, domingo, no Morumbi, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. Não restou muita alternativa ao técnico Muricy Ramalho numa semana decisiva nas duas competições que o clube participa neste primeiro semestre. "Pretendo fazer trabalhos leves, enfatizando mais o lado tático", comentou o técnico. Ele também está preocupado em levantar o moral do time que ficou com sua situação complicadíssima na Libertadores após a segunda derrota seguida para o América. O São Caetano divide a segunda posição com o Peñarol, ambos com quatro pontos, enquanto o time mexicano está na liderança e, quase classificado, com 10 pontos no Grupo 1. "O melhor a fazer agora é esquecer estas derrotas e pensar somente no São Paulo", indica Muricy. Se ainda faltam dois jogos para definir seu futuro na Libertadores, no Paulista tudo será definido no jogo de domingo. Ingressos - Os torcedores do São Caetano terão uma carga de ingressos reservadas no Morumbi. No total são 3.901 ingressos, sendo mil deles ao preço de R$ 5 (menores e aposentados) e o restante ao valor de R$ 10. Os ingressos estão sendo vendidos nas bilheterias do estádio Anacleto Campanella.