Muricy tenta minimizar polêmicas O técnico Muricy Ramalho disse há pouco, na chegada da delegação do Inter ao Pacaembu, que as polêmicas envolvendo o jogo de logo mais contra o Corinthians não vão inteferir no desempenho de sua equipe. "Essas coisas (polêmicas) a gente deixa para vocês (jornalistas). O que vale para nós é la dentro de campo, onde, na verdade, as coisas se resolvem", disse o treinador. O treinador disse estar confiante. "Eu fico muito feliz com a atenção que o Inter ganhou e isso se deve ao bom momento da equipe. Acho que temos condições de vencer hoje e partir em busca do título", acrescentou. O atacante Rafael Sobis, 18 gols no campeonato, descartou a tese de um favoritismo do Inter, time de melhor campanha neste segundo turno. "Não há favoritismo. As duas equipes se equivalem. Se a gente está num bom momento, o Corinthians tem o fato de jogar em casa, com a força de sua torcida", disse Sobis, que chegou a jogar no time de Juniores do time paulista. Corinthians e Inter se enfrentam às 16 horas no Pacaembu. O Corinthians tem três pontos a mais (77 a 74) e se vencer hoje, vai precisar de um ponto para ser campeão de 2005.