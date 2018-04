Muricy testa o Santos com Elano no lugar de Adriano

SANTOS - A confirmação de que o volante Adriano está fora do Mundial de Clubes da Fifa, por conta de uma lesão no tornozelo direito, fez com que o técnico Muricy Ramalho passasse a pensar em outra formação para o Santos. Nesta quinta-feira, o treinador deu mostras de que Elano pode ser a opção.

Recuperado de uma contusão muscular na coxa direita, o meia não vivia uma boa fase e acabou perdendo a condição de titular ao longo do ano. No entanto, com a lesão de Adriano, ele pode retomar a posição no momento mais importante para o clube na temporada, que acontecerá em dezembro, no Japão.

Se optar por não escalar Elano, Muricy Ramalho tem outras alternativas no elenco. Ele pode manter o esquema com o volante Ibson, que não vive boa fase, optar por uma formação mais defensiva, com o zagueiro Bruno Rodrigo, ou até por uma mais ofensiva, com o atacante Alan Kardec.

O primeiro teste de Elano nesta retomada da titularidade deve ser diante do Bahia, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o cronograma do treinador, será a última partida da equipe com os titulares antes da viagem para o Japão.

Caso confirme a escalação utilizada nos treinamentos, ele mandará o Santos a campo com: Rafael; Danilo, Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Durval; Arouca, Henrique, Elano e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Borges. O único desfalque será o lateral-esquerdo Léo, que está recuperando a parte física após ficar longo tempo afastado por lesão.