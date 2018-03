Muricy testa opções e não define escalação do São Paulo

O técnico Muricy Ramalho comandou o último coletivo antes do clássico contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, e mostrou que ainda tem dúvidas para escalar a equipe. O treinador testou a equipe com dois e três zagueiros e só deve definir o São Paulo momentos antes da partida. Veja também: Muricy confirma lista de reforços para o São Paulo Com o campo encharcado, Muricy Ramalho poupou Hernanes na primeira parte do coletivo, já que o volante ainda se recupera de uma entorse no tornozelo. O time começou a atividade com três zagueiros - entre eles, André Dias. Hugo era o responsável pela armação do time. Durante a atividade, Muricy alterou a formação tática do time com as entradas de Jancarlos, no lugar de André Dias, Hernanes, no lugar de Joilson, e Jorge Wagner, na vaga de Hugo. O São Paulo treinou com: Rogério Ceni; Alex Silva, André Dias (Jancarlos) e Miranda; Joilson (Hernanes), Zé Luis, Fábio Santos, Hugo (Jorge Wagner) e Richarlyson; Borges e Aloísio.