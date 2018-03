Muricy treinará o Inter normalmente Dada como provável no início do dia, a saída do técnico Muricy Ramalho do Internacional não se confirmou durante a segunda-feira. Às 9 horas desta terça-feira o treinador é esperado para comandar o treino no Beira-Rio. Uma notícia divulgada pelo canal SportTV durante a manhã desta segunda-feira indicava que o treinador teria pedido demissão do clube gaúcho depois da vitória contra o Flamengo, no domingo. Muricy estaria revoltado com as críticas à escalação do time e com a primeira vaia que ouviu desde que está no Internacional e poderia estar se transferindo para o Corinthians. Até o nome de Ricardo Gomes como substituto foi citado pela imprensa gaúcha. Os desmentidos começaram antes do meio-dia, pelo próprio Ricardo Gomes e depois pela assessoria de Muricy. O presidente do Internacional, Fernando Carvalho, desdenhou das especulações. Lembrou que torcida qualificar treinador de burro e dirigente de incompetente diante de qualquer adversidade é regra do futebol e que quem não quer conviver com isso deve ficar longe do esporte. Não é o caso de Muricy. "Ele sabe que é assim", ressaltou Carvalho. No hotel em que Muricy mora, em Porto Alegre (RS), os funcionários disseram que a rotina do técnico não foi alterada. Como estava de folga, ele preferiu não dar entrevistas, saiu para passear, e manteve em sua agenda a retomada do trabalho nesta terça-feira.