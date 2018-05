Muricy Ramalho vê Flamengo no rumo certo: 'Está encorpando'

"Sofremos bem pouco no primeiro tempo. O campo ajudou, pois nos deu velocidade. Os outros gramados estavam mais lentos e pesados. No segundo tempo foi um jogo anormal, porque eles perderam dois jogadores, então fica difícil avaliar. Mas o time está tendo uma cara, está se encorpando e está no caminho certo. Ainda é muito cedo. Pouco a pouco vamos encorpando, mas o importante é não se deixar ser pressionado pelo adversário. Fizemos um primeiro tempo muito bom, com posse de bola alta. Hoje não deixamos o time deles pensar. Márcio Araújo, Mancuello e Arão fizeram bem a transição. Estamos no caminho certo", afirmou.

A partida com a Portuguesa marcou a estreia por uma competição oficial de Mancuello, principal contratação do Flamengo para 2016. O meia argentino deu uma assistência e teve o seu desempenho elogiado por Muricy.

"É um jogador inteligente, que sabe se posicionar e fazer a leitura do jogo. Vai ser importante na sequência do campeonato. Ainda não está 100% fisicamente, mas é um jogador interessante, com bola parada boa. Vai nos ajudar", disse.

Com sete pontos, o Flamengo ocupa a vice-liderança do Grupo B do Campeonato Carioca e agora vai encarar o Vasco, no próximo domingo, em São Januário. Muricy aposta que será um clássico emocionante.

"O time foi bem contra o Atlético-MG, outra partida de muita rivalidade. Domingo não vai ser diferente, vai ser um bom jogo. Vamos pensar mais para a frente para vermos como o time vai estar fisicamente. Mas vai ser um grande jogo, pois os dois times estão bem", comentou.