Muricy vê próximos jogos do Palmeiras como decisivos

"Minha preocupação agora é o próximo jogo contra o Internacional [sábado, no Palestra Itália]. Depois disso teremos uma semana cheia para treinamento, o que irá trazer um melhor desempenho para as próximas rodadas, que serão decisivas para o time poder se tornar campeão brasileiro?, ressaltou o comandante.

Muricy Ramalho também mostrou indignação com a atuação do árbitro carioca Pericles Bassols Cortez, que marcou um pênalti inexistente de Marcão no final do jogo contra o Coritiba, resultando no gol marcado por Marcelinho Paraíba.

"Foi uma partida muito disputada, o jogo foi muito truncado e com muitas faltas. No lance do Armero eu não vi direito, mas poderia até ter marcado [o pênalti]. O problema foi depois disso, quando ele [o juiz] começou a inverter tudo. No pênalti [do gol do Coritiba] ficou claro que não aconteceu nada?, reclamou Muricy Ramalho.

Já sobre os desfalques que o Palmeiras teve para o confronto, o treinador admitiu que as ausências na equipe foram decisivas. "Os jogadores que não vieram a Curitiba fizeram muita falta para a equipe, são jogadores que fazem a diferença para qualquer equipe", analisou.