Muricy veta empolgação após boa estreia do Palmeiras Escaldado pela decepção no Campeonato Brasileiro de 2009, o técnico Muricy Ramalho vetou qualquer empolgação com a goleada do Palmeiras sobre o Mogi Mirim, por 5 a 1, no sábado, na estreia da equipe no Campeonato Paulista.