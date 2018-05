Muricy volta a ter Palmeiras completo após três meses

O retorno do volante Pierre e do lateral-esquerdo Pablo Armero, que cumpriram suspensão na partida contra o Atlético Mineiro, deixará o Palmeiras com o elenco completo para a partida decisiva contra o Botafogo, domingo, no Engenhão. O feito não ocorria desde o dia 30 de agosto, quando o Palmeiras empatou com o São Paulo, no Morumbi.

Depois desse jogo, o técnico Muricy Ramalho perdeu Pierre, Cleiton Xavier, Maurício Ramos, Willians e Edmílson, lesionados, além de jogadores suspensos por cartões. A possibilidade de contar com todos os jogadores foi comemorada pelo treinador.

"É muito bom contar com todo grupo para essa partida decisiva. Seria muito melhor se isso tivesse acontecido antes, pois nossa força e as condições de reação seriam maiores. Mas ainda vivemos um momento importante e vamos com força máxima para o Rio de Janeiro", afirmou.

Ainda na disputa pelo título, o Palmeiras necessita de uma combinação improvável para ser campeão brasileiro: vencer o Botafogo no Engenhão e torcer para tropeços em casa de Flamengo, contra o Grêmio, e Internacional, diante do Santo André. Um empate garante o clube paulista na Copa Libertadores.

Confiante, Muricy aposta em profissionalismo do Grêmio