Muricy volta a treinar o Flamengo com Juan, Rodinei e Arão entre os titulares O elenco do Flamengo deu sequência aos trabalhos da pré-temporada em Mangaratiba na manhã desta quarta-feira com a realização de um treinamento tático em que o técnico Muricy Ramalho repetiu a formação da atividade da última segunda-feira, indicando que o zagueiro Juan, o lateral-direito Rodinei e o volante Willian Arão devem mesmo começar 2016 como titulares.