Muriqui ainda é uma aposta no Vasco O atacante Muriqui pode ser rotulado como a promessa que ainda não vingou no futebol. Contratado ao Madureira em 2004, o jogador ainda não se firmou no Vasco, onde teve problemas disciplinares e de contusão. Em São Januário, muitos apostam que o garoto dará retorno ao clube que o acolheu. Seu contrato se encerra no fim deste ano e ele ainda não sabe se ficará na equipe cruzmaltina em 2006. ?Vivi coisas boas e ruins. Sou grato a todos no Vasco, mas ainda quero ver se vai ser bom continuar aqui ou não. Preciso jogar?, declarou Muriqui, chateado por ter sido pouco aproveitado no time titular nesta temporada. Ele, inclusive, foi reintegrado ao juniores no meio deste ano para aprimorar a forma física, o que o deixou abatido. ?Treino forte e quero mostrar meu valor?.