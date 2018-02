Muriqui deve ser a novidade do Vasco Para o técnico Geninho, o empate entre o Vasco e o Palmeiras, por 2 a 2, domingo, foi "justo" porque cada equipe dominou uma etapa da partida. Ele ressaltou que sua equipe poderia ter valorizado mais a posse da bola e, assim, dificultaria ainda mais a reação do time paulista. "Não há dúvida alguma de que cometemos erros fatais. Poderíamos ter tocado a bola e deixar o tempo passar, mas fizemos o contrário. Tudo bem, agora temos que trabalhar forte para o jogo contra o Paraná Clube", declarou Geninho, referindo-se ao próximo jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Nessa partida, o treinador deverá escalar a revelação Muriqui no lugar de Petkovic, que vai cumprir suspensão automática. "Gosto muito desse jogador e ele é uma ótima opção. Vou treiná-lo durante a semana e devo escalá-lo no time titular."