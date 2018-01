Muriqui faz 3 e ofusca estreia de Xavi; Valdivia perde em seu 1º jogo

O atacante Jô, que recentemente deixou o Atlético Mineiro, estragou a festa armada pelo Al Wahda para a estreia de Valdivia pelo clube. O centroavante brasileiro marcou no início do segundo tempo e garantiu a vitória ao Al Shabab, por 1 a 0, pela segunda rodada da liga dos Emirados Árabes.

Apesar de ser um meio-campista, Valdivia recebeu a camisa 9 para defender o Al Wahda, que também conta com o brasileiro Denilson com a tradicional camisa 15 - a mesma que usou no Arsenal e no São Paulo.

A liga dos Emirados Árabes conta este ano com uma legião de atletas que estavam jogando o Brasileirão. Na vitória do Al Jazira do técnico Abel Braga e do meia Thiago Neves, por 2 a 1, sobre o Al Sharjah, Maicosuel, ex-Atlético-MG, fez o gol de honra do Al Sharjah. A equipe de Paulo Bonamigo tirou Renato Cajá da Ponte Preta. Felipe Bastos saiu do Grêmio para o Al Ain, enquanto Nilmar está no Al Nasr.

No Catar, todas as atenções estão voltadas para Xavi, um dos melhores do mundo nos últimos anos. O espanhol estreou pelo Al Sadd com uma assistência. Cobrou falta na cabeça do sul-coreano Jung-Soo Lee, que abriu o placar sobre o Al Mesaimeer. A vitória por 4 a 0 foi definida com três gols de Muriqui, ex-Atlético-MG.