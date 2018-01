Muriqui quer jogar contra o Vasco O atacante Muriqui fez 19 anos nesta quinta-feira e escolheu o presente de aniversário. Ser escalado na partida contra o Palmeiras, neste sábado, no Parque Antártica, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. "Estou muito feliz por voltar a jogar sem sentir qualquer tipo de dor. A vontade de enfrentar o Palmeiras é muito grande. Não vejo a hora de vestir a camisa do Vasco. Espero ganhar esse presente do Dário Lourenço", disse. Muriqui não joga pelo time principal do Vasco desde outubro do ano passado, na derrota por 4 a 1, para o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, quando sofreu uma lesão na coxa direita. Mesmo sem atuar a algum tempo pelo time profissional, o atacante tem feito partidas pelos juniores e acredita que não terá dificuldade para recuperar o ritmo de jogo. Dário Lourenço quer fazer mudanças para o jogo com o Palmeiras e pode mesmo optar pela volta de Muriqui. A escalação do time deve ser definida nesta sexta-feira, após o treino. Se Muriqui atuar bem, deve começar a partida.