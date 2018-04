Muriqui quer melhorar entrosamento no Atlético-MG Destaque do jogo-treino entre Atlético Mineiro e Villa Nova, disputado na quinta-feira, o meia-atacante Muriqui ainda acha que precisa melhorar o seu rendimento. Por isso, ele aposta nos cinco dias de treinos na cidade de Araxá, no interior de Minas Gerais, para aumentar o entrosamento com os companheiros do seu novo clube.