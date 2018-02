Muro do Palestra é pichado após goleada A goleada sofrida diante do América por 4 a 1, na quarta-feira, em São José do Rio Preto, foi demais para o torcedor palmeirense. Ainda na madrugada de quarta-feira os muros do Parque Antártica foram pichados com palavras de ordem contra a diretoria do clube, que ainda não cumpriu a promessa da contratar reforços. As inscrições ?Cadê as contratações?, ?Chega de humilhações?, ?Diretoria incompetente?, ?Fora Mustafa? e ?Time medíocre?, podiam ser vistas nos arredores do Palestra Itália. Com a derrota, o Palmeiras está em 12º no Campeonato Paulista, com 17 pontos, a apenas três da zona de rebaixamento.