Muros do Flamengo são pichados A rivalidade entre Flamengo e Vasco acirrou-se ainda mais para a finalíssima do Campeonato Carioca por causa de atos de vandalismo que atingiram a sede rubro-negra, na Gávea. Os muros da sede do clube foram pichados com ofensas aos jogadores e símbolos da torcida organizada Força Jovem do Vasco, que negou ter sido responsável. Entre as frases escritas nos muros da sede, havia referências ao técnico Zagallo, e aos jogadores Beto e Petkovic, como "Morte aos sérvios", "Beto Cachaça" e "Zagagalo, vice". Ainda havia dizeres em que o Vasco era exaltado, assim como a torcida Força Jovem. Logo após perceberam as pichações, os dirigentes rubro-negros mandaram pintar o muro. Os chefes da torcida negaram participação no vandalismo e garantiram que, se qualquer um de seus integrante estiver envolvido, será punido. Para a diretoria do Vasco, no entanto, os responsáveis pela pichação são torcedores do Flamengo com o objetivo de incentivar os seus jogadores. Durante o treino na Gávea, os atletas e a comissão técnica pareciam mais preocupados em abafar os desentendimentos de quinta-feira, quando vários deles declarações trocaram alfinetadas pela imprensa. Após uma reunião com o vice-presidente de Futebol, Walter Oaquim, o elenco passou a adotar um discurso uniforme, evitando novos confrontos. O iugoslavo Petkovic, que foi atacante pelo meia Beto e por Zagallo, preferiu não rebater as acusações de que não estava se empenhando nos jogos. No Vasco, o atacante Romário não treinou e a sua presença continua a ser um mistério dentro do clube. Principalmente porque, mais uma vez, a imprensa foi proibida de acompanhar o treinos do clube. E, por determinação do presidente do clube, Eurico Miranda, todos foram proibidos de dar entrevistas. A preocupação em São Januário com o craque é grande, pois ele já desfalcou o time em dois jogos importantes por causa do edema na panturrilha direita. Há, porém, uma certeza: se Romário não puder jogar, Viola será o seu substituto. Ele foi absolvido pela Justiça Desportiva, na quinta-feira, da expulsão na primeira partida da final, quando recebeu o cartão vermelho por ter tirado a camisa. Um boa notícia para os vascaínos foi a volta aos treinos do lateral-direito Clébson, que deve jogar domingo.