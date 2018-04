Musas usam vestidos comportados no Bola de Ouro, e Messi rouba a cena

SÃO PAULO - Depois de causar no sorteio da Copa, em dezembro, com seu vestido decotado, um Hervé Leger nude que rendeu elogios e fãs pelo mundo e uma censura no Irã, Fernanda Lima surgiu mais comportada e glamourosa na entrega da Bola de Ouro 2014. Como já havia adiantado ao Estado, para a cerimônia que ocorreu nesta segunda-feira a apresentadora optou por um look mais comportado. Mas não muito.

Sem decotes profundos, mas ainda assim sensual em um longo verde de renda bordado à mão, Fernanda representou com fidelidade a atitude da brasileira, que pode até desistir do decote nos seios, mas não abre mão de esbanjar um ombro à mostra e valorizar suas curvas com um vestido que se molda às curvas bem trabalhadas - mérito dos tecidos muito bem escolhidos (musseline de seda, gazar, tule italiano e cetim) pelo estilista Samuel Cirnansck.

Famoso por seus vestidos sempre sofisticados e um tanto rebuscados, Cirnanck não economizou no strass, no vidrilho e nos cristais swarovski. Não por acaso, o vestido, que levou cinco dias para ser confeccionado à mão, custou R$ 16 mil.

E, como o esmeralda ainda é tendência, além da "cor do Brasil", outra musa da noite, a top Adriana Lima, também escolheu um longo verde, em que a sensualidade era menos óbvia, mas não menos ousada. Ainda que fechado no colo, o vestido de Adriana exibia uma fenda que se estendia até a coxa.

Mas quem novamente roubou a cena foi Lionel Messi. O garoto Dolce&Gabbana já havia causado em 2013, quando usou terno de bolinhas. Desta vez surgiu em um terno de veludo bordeaux (no melhor estilo anos 70). Controverso, mas marcante.