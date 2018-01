Museu do Futebol inicia exposição itinerante pelo interior do Estado

A partir deste sábado, o Museu do Futebol iniciará uma exposição itinerante pelo interior do Estado de São Paulo tentando reproduzir alguns dos ambientes encontrados na sede da instituição, no Estádio do Pacaembu. Além disso, o "Museu do Futebol na Área" mostrará elementos do futebol local. A primeira parada da viagem será em Piracicaba, no Parque Engenho Central, onde ficará até 20 de setembro, com entrada gratuita.

Profissionais que trabalharam no projeto original do museu participaram da elaboração do projeto viajante. Das atrações encontradas em São Paulo, serão levados para o interior o Tour pelo Estádio do Pacaembu, a Sala das Origens, a dos Números e Curiosidades, Gols, Rádio e das Copas do Mundo.

Um dos atrativos inéditos será a instalação "Versus", do artista Tadeu Jungle. O vídeo, de cerca de 120 minutos, conta a história da semifinal do Campeonato Paulista de 2015 entre Corinthians x Palmeiras apenas com imagens das arquibancadas da Arena, em Itaquera.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em cada cidade, o Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB) carregará uma biblioteca com mais de 200 títulos que contam a história dos clubes e craques regionais do esporte mais popular do mundo. O CRFB também estará aberto para coletar material trazido pelos moradores das cidades-sedes da exposição.

Após Piracicaba, o "Museu do Futebol na Área" seguirá para Taubaté, na Chácara do Visconde, local onde o escritor Monteiro Lobato viveu e se inspirou para escrever o "Sítio do Picapau Amarelo". Neste ponto, a mostra ficará de 29 de setembro a 30 de outubro.

A organização do projeto espera estacionar por cerca de 30 dias em cada cidade. Incialmente estavam previstas sete paradas no total. Como o objetivo é trazer visitas guiadas de grupos escolares, a exposição deve receber uma pausa no próximo período de férias, entre janeiro e fevereiro.

MUSEU DO FUTEBOL NA ÁREA

Parque Engenho Central, Armazém 14-A - Av. Maurice Allain, 454 - Piracicaba

De 15 de agosto a 20 de setembro de 2015

Terça a sexta, das 9h às 17h

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.

Site especial a partir de 15 de agosto: naarea.museudofutebol.org.br