Museu do Futebol recebe seminário sobre violência nos estádios

Neste sábado, 8 de agosto, o Museu de Futebol sediará o seminário "20 anos da Batalha Campal no Pacaembu: um balanço da violência nos estádios do Brasil (1995-2015)". O evento relembra a briga entre palmeirenses e são-paulinos no gramado do mesmo estádio na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 20 de agosto de 1995. O principal objetivo será mostrar o ponto de vista destes torcedores uniformizados, quem são, como vivem e o que enxergam nestes organismos.

Estarão presentes no debate um representante da Associação Nacional de Torcidas Organizadas (Anatorg), outro do Ministério do Esporte, além do próprio Museu do Futebol e da FGV. Estas duas últimas instituições foram responsáveis pela pesquisa "Territórios do Torcedor" que, além de registrar a opinião dos aficionados paulistas, resultou em um documentário homônimo de 28 minutos, que será exibido após a mesa-redonda.

No total, foram entrevistadas 12 torcidas entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa e Juventus. Todos os 22 personagens retratados no documentário foram convidados para comparecer ao debate, mas o Museu não recebeu nenhum confirmação de presença.

Outra obra que será apresentada no evento é o livro "A Voz das Arquibancadas", trabalho realizado com o mesmo objetivo, porém com as torcidas organizadas dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro.

O seminário será transmitido ao vivo pela internet e o documentário será disponibilizado no YouTube. Com entrada gratuita, o evento acontecerá no Auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu.

"20 anos da 'Batalha Campal' do Pacaembu - Um balanço da violência nos estádios do Brasil (1995-2015)"

Sábado, 8 de agosto, das 14h00 às 19h00

Auditório Armando Nogueira - Museu do Futebol - Estádio do Pacaembu

Praça Charles Miller s/n - Pacaembu - São Paulo

Entrada gratuita

Transmissão ao vivo do seminário em https://goo.gl/wIQNPX