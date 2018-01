Museu itinerante mostra a vida de Maradona Será inaugurado no dia 2 de outubro, na cidade de Buenos Aires, Argentina, o ?M10?, museu itinerante dedicado à vida de Maradona. Serão expostos cerca de 600 objetos da vida e carreira do ex-jogador, como as chuteiras que ele usou nas quartas-de-final da Copa de 1986, contra a Inglaterra. A mostra fica em Buenos Aires até o dia 15 de novembro, de onde segue para outras cidades argentinas, depois para o México e a Itália. Maradona, que vive em Cuba, ainda não confirmou presença na abertura do evento.