Museu recusa taça do penta em Cuiabá Um museu recém inaugurado de Cuiabá, o Sesc-Arsenal, abrigado em um prédio histórico da capital mato-grossense, se recusou a receber a Taça Fifa, conquistada em julho pela seleção brasileira, na Ásia. Depois de negociar a exposição com a curadoria da instituição durante vários dias, o presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF), Carlos Orione, desistiu. O troféu será exibido entre domingo e terça-feira próximos no prédio da própria FMF. Antes, ainda no domingo, será exposto, entre 13h e 17h, no Rondon Plazza Shopping de Rondonópolis, município situado a 200km de Cuiabá. "Para a taça ser exposta aqui seria necessário programar com antecedência", justificou-se o gerente-adjunto do Museu Sesc-Arsenal, Paulo Moitinho. Orione ficou surpreso com a recusa. O Museu fica exatamente em frente ao prédio da federação - onde ficará exposta a taça - mas é um lugar apropriado para receber visitantes. A Taça Fifa deve chegar ao Aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá, ao meio-dia de domingo. Lá mesmo embarcará em outro avião, com destino a Rondonópolis, principal cidade da região Sul do Estado. No domingo mesmo volta a Cuiabá. Em 1994, quando o Brasil ganhou a Copa dos Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas puderam ver a taça, que ficou exposta em um shopping center de Cuiabá.