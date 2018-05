Música oficial da Copa do Mundo é lançada na internet

SÃO PAULO - Depois de muita expectativa, finalmente a música oficial da Copa do Mundo de 2014 foi lançada. Por meio de seu canal no Youtube, o cantor Pitbull divulgou a canção "We Are One (Ole Ola)", que foi interpretada em parceria com a norte-americana Jennifer Lopez e a também com a brasileira Claudia Leitte. Apesar de o cantor americano ter postado em seu Twitter que a música seria lançada oficialmente a 1h01min desta terça (horário de Brasília), a cantora Claudia Leitte utilizou a mesma rede social para mostrar que a canção já era uma das mais baixadas pelos internautas, cerca de uma hora antes.

"We Are One (Ole Ola)" foi a terceira música lançada como uma das canções feitas especialmente para o Mundial, que comecará dia 12 de junho, na Arena Corinthians, em São Paulo. Além dela, que é o hino oficial do torneio, "Tatu Bom de Bola", de Arlindo Cruz, e "Vida", interpretada por Ricky Martin, foram algumas das outras baladas escolhidas pela Fifa.

CD TAMBÉM É LANÇADO

Aproveitando a ocasião, a Fifa aproveitou para divulgar o CD oficial da Copa do Mundo. O álbum estará à venda nas lojas a partir de 12 de maio e a entidade informou que a pré-encomenda do mesmo já está disponível a partir desta terça-feira. Dentre outras atrações, se destaca a música "Lepo Lepo", da banda Psirico.

Confira a lista completa de artistas e músicas do álbum oficial da Copa:

1. Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte - We Are One (Ole Ola)

2. Santana & Wyclef feat. Avicii & Alexandre Pires - Dar Um Jeito (We Will Find A Way)

3. Arlindo Cruz - Tatu Bom De Bola

4. Ricky Martin - Vida (Spanglish Version)

5. David Correy - The World Is Ours

6. Psirico - Lepo Lepo

7. Sérgio Mendes & Carlinhos Brown - One Nation

8. Shakira - La La La (Brazil 2014) feat. Carlinhos Brown

9. The Isley Brothers - It?s Your Thing (Studio Rio Version)

10. Bebel Gilberto and Lang Lang - Tico Tico

11. Adelén - Olé (Stadium Anthem Mix)

12. Magic! - This Is Our Time (Agora é a nossa hora)

13. Baha Men - Night & Day (Carnival Mix)

14. Rodrigo Alexey feat. Preta Gil - Go, Gol