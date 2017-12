Músicas sobre futebol são sucesso de vendas na Alemanha A Copa do Mundo da Alemanha tem feito com que as vendas de discos com músicas sobre futebol disparem entre os alemães e deixe para trás, por exemplo, a cantora colombiana Shakira. Desde o início do Mundial, em 9 de junho, as vendas desses discos pularam de 7 para 17%, de acordo com dados do Media Control, instituto de controle de mercado alemão. O hit do momento na Alemanha é "Zeit, dass sich was dreht", canção símbolo do Mundial, de Herbert Grönemeyer, popular cantor alemão. A música ocupa o primeiro lugar das paradas e das vendas de discos, à frente da canção "Hips don´t lie", de Shakira, que desceu para o terceiro lugar. Em segundo lugar em vendas vem o disco do trio pop alemão Sportfreunde Stiller, que gravou a canção "54,74,90,2006", referência aos anos em que a Alemanha foi campeã do Mundial e à Copa atual. Até o leão Goleo, mascote da Copa, tem o disco na lista dos mais vendidos com o seus hits "Love Generation" e "Dance", na nona e décima colocações, respectivamente. Em décimo sexto lugar aparece o disco com a música "Tree lions/Fottball´s coming home", tema da Eurocopa/96, vencida pela Alemanha. "Won´t forget these days 2006", tema da seleção alemã, também está na lista dos discos mais vendidos.