Mustafá admite: "o fracasso é meu" O que parecia impossível aconteceu. A quatro dias da estréia do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro (sábado, contra o Brasiliense, com o local da partida ainda indefinido), o presidente Mustafá Contursi se rendeu à emoção. Triste e envergonhado, chegou a admitir que não há escapatória para ele. A hora da cobrança pela incompetência demonstrada no ano passado, quando o Palmeiras foi rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, finalmente chegou. E até Mustafá, que faz tudo para passar a imagem de dirigente cerebral e frio, acabou por se render. Em entrevista exclusiva ao JT, o dirigente demonstrou toda a pressão e a tristeza que o dominam. O ditador, que há dez anos comanda o Palmeiras, assumiu a responsabilidade pelo fracasso, admitiu que errou e diz que está sendo ameaçado por torcedores, a ponto de seus amigos implorarem para que ele contrate seguranças. Leia mais no Jornal da Tarde