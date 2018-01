Mustafá agita festa no Corinthians O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, foi a atração da festa comemorativa dos 93 anos do Corinthians, nesta segunda-feira à noite, no Parque São Jorge. Bem humorado, o dirigente palmeirense chegou ao evento por volta das 22h50 e não se esquivou dos inúmeros pedidos de autógrafos. Detalhe: Mustafá escrevia seu nome sobre o distintivo do Corinthians, em um panfleto que tinha escrito o Hino do Alvinegro. ?Festa é festa. Fui convidado e estou muito feliz?, afirmou Mustafá, que não compareceu à festa do ano passado.