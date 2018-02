Mustafá ainda não indica seu sucessor A reunião dos 17 membros do COF (Conselho de Orientação e Fiscalização) do Palmeiras, nesta terça-feira à noite, não definiu o nome da situação que concorrerá à eleição presidencial do clube, marcada para o dia 9 de janeiro. "O encontro não tratou de política", afirmou um membro ligado à diretoria. "Apenas assuntos financeiros e administrativos foram comentados." O nome da situação será escolhido pelo presidente Mustafá Contursi, que segue negando veementemente a intenção de se candidatar ao sexto mandado consecutivo. "Ele entende que já é hora de sair do clube, passou a hora dele", afirmou uma pessoa ligada ao presidente. Afonso Dellamonica, Carlos Facchina Nunes e José Cyrillo Júnior são os nomes mais fortes. A oposição também não definiu seu candidato. Seraphim del Grande é o mais cotado. Porém, se Mustafá mudar drasticamente de idéia, Luiz Gonzaga Beluzzo - que concorreu, e perdeu, em 2003 - deve concorrer.