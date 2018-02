Mustafá Contursi dá dicas para o Corinthians retornar à elite

Rebaixamento para a Série B é sempre trauma para um grande clube e a figura do dirigente é importante para tirar o time do buraco. A situação vivida por Andrés Sanchez no Corinthians já foi enfrentada pelo ex-presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi. Com base em sua experiência, Mustafá dá alguns conselhos ao comandante do maior rival. São dez importantes mandamentos que podem ajudar o time de Parque São Jorge a voltar rapidamente à elite, como ocorreu com a equipe alviverde. Veja também: Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians Noticiário completo do Corinthians Você concorda com a contratação de Mano Menezes? Segundo ele, o maior prejuízo para o Palmeiras foi na auto-estima. "A tristeza foi muito grande." Financeiramente, no entanto, não houve perda. "Diria que empatou, se não aumentou um pouquinho [a receita]." Mas não há milagre. "Contávamos com uma coisa a nosso favor: as finanças do clube estavam sob controle. E mantivemos a política de austeridade." Os 10 mandamentos de Mustafá na Série B 1 - Austeridade na administração 2 - Fazer valer o direito a uma melhor cota de direito de transmissão 3 - Lutar pela manutenção dos patrocinadores do time 4 - Cuidar para manter a exposição de patrocinadores na mídia 5 - Apostar nas categoria de base 6 - Manutenção da equipe de trabalho 7 - Não mudar o projeto traçado a cada percalço 8 - Contratar atletas que se adaptem ao perfil da Série B 9 - Buscar um técnico que dê tranqüilidade aos jogadores 10 - Cuidar para que as regras não transformem a competição numa loteria A cota de direitos de transmissão do Clube dos 13 foi mantida. "E fizemos uma negociação com a Record para a transmissão dos nossos jogos. A idéia era manter o clube na mídia e impedir o prejuízo de fornecedores de material esportivo e anunciantes." Mustafá garante que não abriu mão de lutar por cota de TV maior. A Série B é um campeonato que exige mais vigor físico dos atletas e esse fator deve ser observado nas contratações. "Também nos voltamos para a nossa base, que felizmente correspondeu." Um técnico com experiência na Segunda Divisão é importante. "Mas diria que o fundamental é ter um treinador capaz de transmitir tranqüilidade ao time." As viagens aumentam, mas, segundo Mustafá, isso não chega a ser um grande problema. "Não sei como será no próximo ano, mas quando disputamos a Série B parte da cota da TV era utilizada para as despesas de passagem e estadia. Em acomodações um pouco mais modestas, economizamos." O maior desafio, na opinião do dirigente, está no campo político. "É importante evitar que a competição vire loteria. O trabalho de toda uma temporada não pode correr riscos." A arbitragem, segundo ele, também foi outra preocupação. "As pessoas podem reparar que em jogos com dois times de um mesmo Estado vem um árbitro de fora. Não era assim quando disputamos a Segunda Divisão." Para Mustafá, a passagem do Palmeiras pela Série B em 2003 teve seu lado positivo. "Tenho orgulho desse título. Levamos o clube a retomar seu lugar de grandeza com honra, no campo."