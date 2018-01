Mustafá Contursi sai em defesa do Marília O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, anunciou nesta quarta-feira que fará um protesto formal contra a antecipação do julgamento do Marília pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O time do interior paulista está ameaçado de perder mandos de jogo por causa de incidentes na partida disputada contra o Botafogo pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Na ocasião, um dos bandeirinhas foi alvejado com copos de água e outros objetos pela torcida e os incidentes foram relatados na súmula do jogo. O julgamento, que estava marcado anteriormente para a terça-feira da semana que vem (dia 4), será realizado nesta quinta-feira (30). Para Mustafá Contursi, que nesta quarta esteve em Extrema (MG) para acompanhar a preparação do Palmeiras para o quadrangular final da Série B, a decisão pode beneficiar o Botafogo, que joga fora de casa contra o Marília no dia 4, pela segunda rodada do quadrangular. O dirigente não quis comentar a decisão da CBF de manter a fórmula de pontos corridos na Série A de 2004, mas com rebaixamento de quatro equipes (neste ano caem apenas duas). "No momento estou preocupado com a disputa do Palmeiras na Série B. Só vou me manifestar sobre o assunto a partir do momento que nossa situação estiver definida", disse Mustafá, que garantiu que não mandou representantes para a reunião que definiu o regulamento da Série A do ano que vem. O presidente manifestou ainda a intenção do Palmeiras de renovar o contrato do atacante Edmilson. O centroavante, de 19 anos, e que será pai de uma menina no ano que vem, foi um dos principais destaques do time na temporada.