Mustafá é o mais odiado no Verdão Liedson e Rogério fazem um gol, Gil marca dois e o Corinthians ganha fácil do Palmeiras, no Morumbi, eliminando o rival do Campeonato Paulista. No estádio, os palmeirenses choram, se revoltam após mais um fracasso. E o presidente Mustafá Contursi compra picanha no Sonda Supermercados ? é o que garantem conselheiros. O dirigente não nega nem confirma a informação, mas ressalta que não tem a obrigação de acompanhar todos os jogos. Lembra que, na quarta-feira, por exemplo, não assistiu ao confronto com o Operário-MT, pois estava no Rio defendendo os interesses do clube. Leia mais no O Estado de S. Paulo