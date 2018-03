Mustafá e Picerni: os alvos da torcida O Palmeiras vive um fim de ditadura. Dois governos, o oficial e o paralelo, assolam o Parque Antártica. A cada jogo, manifestações de repúdio ao presidente de fato, Mustafá Contursi, críticas aos jogadores e comissão técnica. Hoje, antes de o time enfrentar o São Raimundo, na quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, torcedores e a oposição a Mustafá promoverão um ?apitaço? no Parque. Leia mais no Jornal da Tarde