Mustafá eleito presidente do conselho Mustafá Contursi está oficialmente de volta ao poder no Palmeiras. Depois de deixar a presidência do clube, há dois meses, o dirigente foi eleito nesta segunda-feira presidente do Conselho Deliberativo. Em eleição realizada por 268 dos 300 conselheiros, Mustafá ganhou com 167 votos, contra 47 do candidato da oposição, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, e 44 do independente Paulo Nobre. A votação teve ainda 13 votos nulos. "Tudo transcorreu sem problema algum, na mais completa normalidade. O resultado foi dentro do esperado", afirmou o conselheiro vitalício e diretor de futebol profissional, Salvador Hugo Palaya. A chapa de Mustafá também venceu com folga a eleição para a vice-presidência. Cláudio Mezzarane, que presidia o Conselho até esta segunda, obteve 148 votos. O oposicionista Antônio Augusto Pompeu de Toledo teve 55 e Eben Gautieri, da chapa independente, 52.