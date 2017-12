Mustafá espera detalhes da oferta por Love A saída de Vágner Love do Palmeiras é inevitável, mas pode demorar ainda algum tempo, segundo informou nesta terça-feira o presidente do clube, Mustafá Contursi. De acordo com o dirigente, a proposta de um grupo de empresários portugueses ainda não foi detalhada nem oficializada. ?Os números são bons, mas o Palmeiras quer por escrito detalhes do negócio?, explicou Mustafá. ?Ou seja: quanto será exatamente a parte que caberá ao clube.? A desconfiança de Mustafá se justifica, porque os portugueses deram apenas um número total a ser investido no negócio ? o que pode significar também a quantia destinada aos salários do jogador, comissão de empresários, etc. Vágner Love chegou ao Palmeiras pelas mãos do empresário Gilmar Rinaldi, que tem 40% dos direitos federativos do atacante. Os outros 60% pertencem ao clube. Ocorre que o jogador trocou de procurador, passando a trabalhar com Cláudio Guadagno. Mustafá imagina que o novo empresário também vai querer uma participação monetária na venda de Vágner. Por isso, está preocupado com o desfecho da negociação. O dirigente do Palmeiras esclareceu ainda que a proposta não chega aos US$ 10 milhões que estão sendo divulgados. ?É um montante considerável, mas não chega a tanto. Mesmo assim, fica praticamente impossível impedir a saída do jogador. Aliás, não só o Palmeiras. Qualquer clube brasileiro.? Mustafá está até feliz com esse atraso nas negociações. O dirigente tem esperanças de segurar o jogador pelo menos até o final da Copa do Brasil.