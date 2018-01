Mustafá fica mais 2 anos no Palmeiras Apesar do apoio de mais de cem torcedores que estiveram a frente do Palestra Itália, o oposicionista Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo não conseguiu acabar com o reinado de Mustafá Contursi. O atual presidente venceu as eleições por 177 a 75 (três conselheiros se abstiveram e três anularam) e começa seu sexto mandato consecutivo, que vai até o fim de 2004, quando o dirigente completará o 12 anos no poder. Com relação às promessas de campanha, Mustafá promete reforçar o time para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e investir cada vez mais nas categorias de base. Seu primeiro compromisso será tentar manter o volante Claudecir, que tem proposta do futebol japonês. Belluzzo, apesar de derrotado, sai por cima. Conseguiu expressiva votação, o que não ocorria em relação a adversários de Mustafá nos últimos anos. O resultado revoltou os torcedores que faziam campanha contra o atual presidente desde o início da tarde, na Rua Turiaçu, interditada pela CET. A manifestação foi organizada pela TUP, que levou para o local um carro de som, por meio do qual seus componentes hostilizavam Mustafá e seus correligionários. Nem Oberdan Cattani, ex-goleiro e um dos ídolos da história do clube, escapou das críticas. Isso porque havia manifestado apoio ao atual presidente. ?Ai que bom seria se o Mustafá voltasse para Turquia?, gritavam. ?Doutor, eu não me engano, o Mustafá é corintiano. Antes do início da votação, à medida que os conselheiros chegavam, os torcedores entregavam carta-manifesto protestando a atual diretoria e pedindo mudanças. Preocupado com possíveis atos de violência por parte da torcida, o Conselho Deliberativo do Palmeiras pediu reforço policial. Cerca de 30 homens da PM trabalharam nas imediações do estádio e mais 60 ficaram de prontidão na região.