Mustafá garante: Marco Aurélio fica O técnico Marco Aurélio Moreira continua no comando do time e o Palmeiras seguirá buscando reforços, mas a diretoria não fará loucuras nem será chantageada por clubes que pedem fortunas por seus jogadores. Quem garante é quem realmente manda no Palmeiras, o presidente Mustafá Contursi. Em entrevista por telefone à Agência Estado, o dirigente disse que o planejamento para os próximos meses está sendo elaborado e com a presença de Marco Aurélio. "Não há nenhum problema com o treinador. Estamos trabalhando com a mesma política de antes, não mudou nada", explicou. O presidente do Palmeiras reconhece que o rendimento da equipe não está sendo o esperado. O time tem apresentado desempenho irregular desde o início do ano e perdeu duas partidas em quatro dias. Para o Botafogo, resultado que eliminou o Palmeiras do Torneio Rio-São Paulo, e Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Mustafá, no entanto, isentou o técnico de culpa. Ele reconhece que o elenco precisa de reforços, mas revela que vem encontrando dificuldade para contratá-los. "Os palmeirenses estão reclamando do desempenho do time e eu também estou, mas não é por causa disso que vamos sair por aí fazendo loucuras", afirmou o presidente. "A nossa política continua a mesma de antes, não vamos mudá-la e não vou ser chantageado por ninguém", disse ele, referindo-se aos altos preços pedidos pelos atletas que interessam ao Palmeiras. O dirigente não quis dizer a quais jogadores e clubes se refere, mas várias tentativas de contratar reforços foram frustradas nas últimas semanas ou pelo valor dos passes ou pelos altos salários dos atletas. Dodô e Caio são dois exemplos. Os atacantes do Santos estavam próximos do Parque Antártica. As negociações, no entanto, não foram concretizadas por falta de acordo financeiro. As maiores deficiências do elenco, hoje, estão nas laterais e no ataque. Felipe, do Vasco, e Córdoba, colombiano, ambos laterais-esquerdos, interessam ao clube. O atacante colombiano Muñoz, de 23 anos, contratado por empréstimo do Nacional de Medellin, deverá chegar terça ou quarta-feira ao Brasil para ser apresentado à torcida. Mesmo com a chegada de Muñoz, Marco Aurélio pede a contratação de mais um atacante. O jovem Reinaldo é considerado muito inexperiente para ser titular. Tuta, contundido, deverá demorar mais alguns dias para voltar à equipe. Com apenas quatro pontos ganhos em quatro partidas, o time do Palmeiras volta a jogar apenas no sábado, contra o líder Rio Branco, em Americana. O volante Fernando cumprirá suspensão e deverá ser substituído por Magrão.