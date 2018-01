Mustafá: leitores desaprovam reeleição A reeleição de Mustafá Contursi para mais dois anos na presidência do Palmeiras não foi aprovada pelos leitores consultados pelo Estadão.com.br. Segundo a enquete realizada durante seis horas nesta terça-feira, 81,94% não elegeriam o dirigente para um novo mandato, contra 18,06% que defenderam a sua permanência no comando do clube paulista. Na eleição de segunda-feira à noite, na qual concorria com o oposicionista Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Mustafá recebeu 68,6% dos votos dos 258 conselheiros palmeirenses. Belluzzo conseguiu apenas 75 votos, ou 29,06%. Beluzzo tentava acabar com o reinado de 10 anos de Mustafá no Palmeiras e o rebaixamento do time para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro deu ao candidato oposicionista o apoio de grande parte da torcida. Levou a campanha para as ruas, chegando a espalhar outdoors pela cidade, mas Mustafá tinha assegurado o apoio da maioria dos conselheiros.