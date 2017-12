Mustafá não justifica demissões O presidente Mustafá Contursi demitiu o preparador físico Walmir Cruz porque quis. Se havia um motivo específico, o dirigente do Palmeiras, com fama de "ditador", não revela. Deixa claro ainda que novas demissões podem ocorrer, dá uma alfinetada no rendimento da equipe e nenhuma garantia de que Estevam Soares permanecerá como técnico do time em 2005, contrariando uma informação dada pelo diretor de Futebol Mário Giannini à Agência Estado, há duas semanas. E, assim, os boatos seguem tomando conta do clube, podendo resultar numa nova crise para o time que, apesar das turbulências internas, está na quarta colocação na reta final do Campeonato Brasileiro. "É lógico que tudo isso se reflete no grupo", diz o goleiro Sérgio, capitão do time. "Vamos torcer para que não se reflita em campo." Muito querido por atletas como o próprio Sérgio e o volante Magrão, Walmir Cruz teria sido demitido por pedir reajuste salarial, segundo o rumor mais forte. Outro boato dá conta de que Cruz fazia parte de uma "panelinha", que Mustafá quer extinguir - o treinador de goleiros Carlos Pracidelli, segundo aqueles que sustentam essa versão, seria outro integrante da tal panelinha e que estaria com o cargo ameaçado. Walmir Cruz nega as duas versões e diz que não sabe por que foi demitido. Anselmo Sbraglia, ex-assistente de Cruz, assumiu o cargo vago. Já Pracidelli, por enquanto, continua empregado. E Estevam também. "Eu não tenho de explicar demissão nenhuma. Isso é uma questão administrativa, que faz parte de uma reformulação do departamento de futebol do clube", disse Mustafá nesta quinta-feira, durante almoço organizado para divulgar o lançamento de uma bicicleta comemorativa aos 90 anos do Palmeiras. "Se não vou a nenhum jornal perguntar por que tal jornalista é demitido, por que tenho de explicar demissões que acontecem no Palmeiras?", ironizou o dirigente. Questionado se a demissão de Cruz poderia desestabilizar o time na reta final do Brasileirão, Mustafá deu de ombros. "Tanto faz se faltam sete rodadas ou se foi na primeira rodada do campeonato. Fizemos uma mudança que achamos que devia ser feita", disse o dirigente, que ainda deu uma alfinetada no time. "Acho que ninguém vai ficar abalado. De agosto para setembro, o time caiu da primeira para a sétima colocação sem que houvesse um motivo para isso." Vale lembrar que, nesse período, Mustafá esteve licenciado do cargo. Sobre a situação de Estevam Soares, Mustafá se disse um "apologista da manutenção de treinadores pelo maior tempo possível em seus cargos". Mas não deu garantias nenhuma de que Estevam permanecerá no clube em 2005. "Isso vai depender da vontade da diretoria e dele também. Temos tempo. Só não podemos é voltar das férias em janeiro sem uma definição sobre a comissão técnica."`Estevam, por sua vez, procurou não mostrar preocupação. Mas até gaguejou na hora de falar: "Não penso no futuro. Tenho que pensar é agora, no campeonato." Reeleição - Mustafá Contursi diz que está interferindo no departamento de futebol agora, a sete rodadas do fim do Brasileirão, porque já pensa em 2005. E isso mesmo sem saber se estará no clube no ano que vem. Seu mandato (o sétimo consecutivo) expira em dezembro, quando haverá nova eleição. Mustafá diz que não gostaria de concorrer. "Mas isso vai depender da vontade de 30 ou 40 companheiros do Palmeiras. Se eles quiserem, eu posso me candidatar novamente." Mas como se já soubesse que permanecerá na presidência (todos no clube dão sua reeleição como certa), Mustafá prometeu reforços para 2005 caso o time consiga a classificação para a Libertadores. "Se a equipe conseguir essa honraria, é evidente que o clube se qualificará para a Libertadores", disse o presidente, que deixou em aberto ainda a possibilidade de Sebastião Lapolla voltar a trabalhar no departamento de futebol do clube. Por coincidência, o ex-diretor esteve na quinta-feira no Parque Antártica, assistindo ao treino de um camarote. "Num futuro próximo, a volta dele está descartada. Mas nada impede que isso ocorra mais tarde, pois trata-se de um grande profissional", disse Mustafá. Ele admitiu também que chegou a conversar com representantes do MSI, o fundo de investimentos que pretende assumir o futebol do Corinthians. "Mas não houve uma proposta formal, apenas conversas."