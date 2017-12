Mustafá nega demissão política O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, negou que a dispensa do atacante Renaldo - decidida na noite de ontem - tenha sido motivada pelo fato de o atleta ter participado de uma reunião no sindicato, na qual os jogadores abriram discussão em torno do direito a 30 dias de férias. Em entrevista ao canal fechado, Sportv, na tarde desta sexta-feira, Mustafá garantiu que a dispensa teve caráter estritamente legal. O dirigente explica que o Palmeiras foi notificado pelo sindicato dos atletas sobre a regulamentação das férias e se antecipou. ?Estamos apenas tentanto cumprir o que determina a lei. Como é que teríamos de fazer com um atleta cujo contrato termina em dezembro??, pergunta ele. Se dispensasse o jogador somente no final do ano, raciocina ele, o clube seria penalizado com o pagamento de um salário a mais, justamente aquele referente às férias. Segundo Mustafá, a diretoria pretende consultar a comissão técnica para estudar casos semelhantes aos de Renaldo - atletas que têm contratos encerrados no final do ano, e que não deverão ser aproveitados na temporada 2005. ?É possível que aconteçam outras dispensas. Eu vou conversar isso com a comissão técnica?, avisou. O presidente do Palmeiras garantiu que os jogadores não precisam ficar preocupados com uma eventual perseguição (outros 10 jogadores do Palmeiras foram à mesma reunião), e nem pretende inibir manifestações políticas no clube. ?Eu não tenho nada contra isso. Até mesmo porque, vários atletas oriundos do Palmeiras já participaram do sindicato, casos do Toninho, Martorelli, Leão. Eu mesmo sou presidente do Sindicato Nacional de Clubes?, argumentou o dirigente. Mustafá disse ainda que o Palmeiras vai conceder 30 dias de férias a seus jogadores, como reinvidica o Sindicato dos Atletas Profissionais. Ele admitiu, inclusive, a possibilidade de adotar um reescalonamento das férias, com a divisão do grupo de jogadores em dois - cada um saindo em um período. ?Ainda não está definido, mas acho que assim pode ser feito. Uma coisa, porém, é certa. O Palmeiras vai respeitar integralmente a lei?, prometeu.