Mustafá pede união aos palmeirenses União. Este será o lema de Mustafá Contursi para o seu sexto mandato consecutivo na presidência do Palmeiras. Sabedor de que não tem apoio de boa parte da torcida, o dirigente, que derrotou Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, pediu para que diretores e torcedores se unam neste ?momento difícil? pelo que o clube passa. Mustafá considera uma fatalidade o time estar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e admitiu que trazer o clube de volta à elite do futebol nacional é sua prioridade. O presidente palmeirense desconversou quando perguntado se é a favor de uma virada de mesa. ?A mesa está virada desde a Copa João Havelange?, referindo-se ao Campeonato Brasileiro de 2000. Mustafá também prometeu equilíbrio na administração. Antes do início da votação dos conselheiros, o presidente apresentou um documento que revela um superávit no orçamento do clube de mais de R$ 28 milhões em 2002.