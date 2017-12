Mustafá prepara ?cala boca? no Palestra Às vésperas de mais um jogo decisivo para o Palmeiras, o presidente Mustafá Contursi chamou o técnico Estevam Soares e deu a ordem: é preciso dividir o elenco separando os jogadores em dois grupos - o dos que serão aproveitados nesta reta final do Brasileirão; e o dos que não têm chance nenhuma de serem titulares este ano. A intenção de Mustafá é dar um "cala boca" geral nos jogadores - principalmente nos que foram à reunião do Sindicato dos Atletas no dia 8 para reivindicar direitos como férias de 30 dias. Mustafá ficou irritado porque 11 dos 19 jogadores que foram à reunião eram do Palmeiras; e porque o Sindicato chegou a notificá-lo formalmente. "Dá a impressão de que o Palmeiras não cumpre com suas obrigações", disse o dirigente, que prometeu represálias. Seu primeiro ato foi demitir o atacante Renaldo, amedrontando os outros ?sindicalistas?, como o goleiro Sérgio e o volante Magrão, líderes do elenco (Sérgio já admitiu medo e arrependimento por ter ido à reunião do Sindicato). O segundo ato de Mustafá foi dar aos atletas o que eles queriam (férias de 30 dias), mesmo que, para isso, seja preciso dividir o elenco entre "os que servem para o Brasileirão e os que não servem." Mustafá se justifica dizendo que o escalonamento de férias é necessário pois não há tempo hábil para que todos tirem férias ao mesmo tempo, já que o Brasileirão termina em 19 de dezembro e o Paulistão começa em 19 de janeiro. O primeiro grupo de atletas pára na primeira semana de dezembro e volta no início de janeiro. Estão nesse grupo jogadores reservas e juniores. Segundo Estevam Soares, será com esse grupo que o Palmeiras estreará no Paulistão contra a Inter, em Limeira, dia 19 de janeiro. Um atual titular, porém, também pode ganhar férias antecipadas: o volante Marcinho, que não joga hoje por estar suspenso. Expulso domingo passado contra o Figueirense, Marcinho deve ser julgado na próxima semana. Como é reincidente, as chances de pegar mais de dois jogos de gancho são grandes. Impossibilitado de jogar por algumas rodadas, suas férias, então, seriam antecipadas. "Seria ruim ficar de fora do Brasileirão. Mas se a diretoria decidir, vou ter de acatar", diz Marcinho, que se arrepende de ter ido à reunião do Sindicato. "Fiz burrada", diz ele. O goleiro Marcos e o atacante Muñoz, machucados, também devem ganhar férias antecipadas. Grupo 2 - Já o segundo grupo de atletas é formado pelo time titular e pelos principais reservas - como o volante Alceu e o meia Elson. Esse grupo sai de férias em 20 de dezembro, logo após o fim do Brasileirão; só volta a treinar na terceira semana de janeiro. "A idéia é que os jogadores que forem até o final do Brasileirão joguem só a partir da quarta rodada do Paulistão", diz Estevam. O fato de vir participando do planejamento para 2005, aliás, é um indício de que Estevam não deve ser demitido após o Brasileirão, seja qual for a posição final do time. O técnico, porém, revela que ainda não se sente seguro. "Por enquanto, só quero pensar nesta reta final do Brasileirão", diz Estevam.