Mustafá promete Palmeiras forte O Palmeiras terá um time fortíssimo em 2003. ?Forte? como o de 2002. A garantia é de seu presidente, Mustafá Contursi. O dirigente diz que ?fez tudo o que tinha de fazer em 2002?. Mas então por que o time só perdeu e caiu para a Série B do Brasileiro? ?Não sei?, responde. Por isso, vai continuar trabalhando da mesma maneira e acredita que, na próxima temporada, os resultados serão bem diferentes. Já contratou Jair Picerni e agora está atrás de Adãozinho, do São Caetano. Mas promete mais. No dia 6, deverá ser reeleito presidente por mais dois anos, apesar dos esforços do oposicionista Luiz Gonzaga Belluzzo. As eleições estão acirrando o clima no clube e alguns conselheiros chegaram, até, a receber ameaças. Nesta entrevista, Mustafá fala da 2ª Divisão, de uma possível virada de mesa e da pressão contra seu trabalho. Leia mais no O Estado de S. Paulo