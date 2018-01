Mustafá provoca rival antes da eleição Mustafá Contursi Goffar Mazjoub, de 62 anos, iniciará o sexto mandato como presidente do Palmeiras, caso derrote Luiz Gonzaga Belluzzo. Tem aversão a entrevistas, é normalmente mal-humorado e é obcecado pelo poder. Nem as fortes pressões dos torcedores e as ameaças ? feitas até à sua filha ? o fizeram desistir de disputar as eleições. Garante que tem projetos para as categorias de base e pensa em inovar. Uma de suas idéias é a de vender carnês por temporada com todos os jogos do time realizados em casa para facilitar a vida do torcedor. Apesar de estar sendo bombardeado por boa parte da torcida e da imprensa, Mustafá não perde a pose nem a chance de provocar o rival. "Não quero ser agressivo, mas tenho certeza de que até o pai do Belluzzo (Luiz Gonzaga Belluzzo, que faleceu em 2000 e foi vice-presidente do Palmeiras) votaria em mim e não nele." AE ? Por que o senhor resolveu se lançar candidato de novo? Mustafá Contursi ? Não é que eu quis me lançar. Foi um conjunto de pessoas. Já estávamos preparando uma possível sucessão quando o desastre (rebaixamento no Brasileiro) aconteceu. Algumas pessoas se aproveitaram desse momento ruim do futebol para fazer política, como se houvesse só um responsável. Fui o principal, mas não o único. O pessoal do Belluzzo está bastante radical, tentando pressionar a opinião pública. AE ? Quais projetos têm em mente? Mustafá ? Apesar dos péssimos resultados do futebol, o clube se projetou para o futuro. Só o novo CT (em fase final de construção no Parque Ecológico do Tietê) já justifica um ano de gestão. Vamos investir cada vez mais em categorias de base. Temos uma geração muito boa de garotos que vem aí. De uns anos para cá já viemos projetando a revelação de jogadores. Mas muitos não deram certo. Por quê? Porque pegam na bola, erram um passe e são massacrados por parte da torcida. AE ? Por que aceitou que o Vanderlei Luxemburgo dispensasse quase todos os volantes do time no ano passado? Mustafá ? A saída dele foi um dos motivos para o rebaixamento do Palmeiras. Tenho a filosofia de que quem comanda é o treinador, por isso acatei seu pedido. AE ? Por que fez algumas contratações por fita, como a do Ricardo Boiadeiro? Mustafá ? Não foi por fita. Mas vi que tínhamos errado já no dia em que ele apareceu com o chapéu (na apresentação à imprensa). Realmente o Palmeiras fez algumas contratações ruins, como a do Júnior Tuchê, a do Misso... Mas acontece. AE ? E a política do bom e barato... Mustafá ? Não use esse termo, se não eu perco a eleição. Já trouxemos jogadores de nível e vamos atrás de mais uns três ou quatro. AE ? Disse, numa reunião da diretoria, que o futebol não estará em primeiro plano? Mustafá ? Não, alguém foi maldoso ao passar isso para a imprensa. Disse que é preciso ter equilíbrio financeiro e segurança patrimonial para poder ter um futebol forte.