Mustafá pune quem reclamou do clube O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, decidiu agir após as denúncias feitas pelo JT na última segunda-feira, que apontavam desperdício de dinheiro e descaso com alguns jogadores do Palmeiras B. O cartola determinou a instalação de uma auditoria interna para descobrir quem passou as informações ao jornal. Leia mais no Jornal da Tarde