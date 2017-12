Mustafá resiste e não demite Roth O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, está solitário numa "briga" dentro do clube, a de manter o técnico Celso Roth no comando do time. Na manhã de domingo, o dirigente esteve no Palestra Itália e conversou com muitos conselheiros. O que seria um encontro de rotina acabou provocando dor de cabeça. Ele foi muito pressionado para que demitisse Roth, mas enfrentou os chamados cardeais do Alviverde e garantiu que vai manter o treinador para as competições do segundo semestre. Hoje, o diretor de Futebol Sebastião Lapola reestreou no Palmeiras. Ele começou a trabalhar ao lado de Américo Faria. Até agora, nenhuma contratação foi efetuada, mas o meia Robert, do Botafogo de Ribeirão Preto, está muito perto do Alviverde. Ele fez os dois gols da seleção brasileira sub-20 contra a Alemanha, domingo, pelo Mundial da Argentina. O clube tem interesse também em um atacante, que pode ser Dodô ou até Rodrigão. Um dos dois pode ser trocado por Tuta. Alex e Felipe não ficarão no Palestra Itália.