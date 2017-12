Mustafá: "Temos jogadores ruins" Quem se encontrar com o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, nas ruas e perguntar se está tudo bem com ele, ouvirá uma resposta bem desanimada. O chefão de um dos clubes mais ricos e importantes do Brasil sabe que 2001 foi o ano que registrou o pior desempenho de seu time desde 1993, quando acabou com o jejum de 17 anos, ao vencer o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Esta temporada terminou sem nenhum título para o Palmeiras, a diretoria derrapou em várias contratações que nada acrescentaram - pelo contrário, sugaram o dinheiro do caixa, que, há um ano, tinha quase R$ 50 milhões, e, hoje, acumula cerca de R$ 15 milhões - e ficou marcada por uma das mais significativas manifestações dos torcedores, que fizeram enterro simbólico de jogadores, dirigentes e comissão técnica. Qual a solução para reverter o quadro, sem parceiro e com pouco dinheiro em caixa? Mustafá responde que é preciso apostar em jovens, investir em categorias de base e, que num momento de crise geral, não se pode fazer loucura. O senhor não acha que o Palmeiras tem muitos jogadores ruins?, perguntou o Estado ao presidente. "É, o Palmeiras tem muitos jogadores ruins, mas os outros clubes também têm, a seleção tem um monte de jogadores ruins, o momento do futebol brasileiro não é bom", declarou. Leia mais no Estadão