Mustafá vai puxar orelha de brigões O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, perdeu a paciência com a falta de comando que vem marcando o elenco nas últimas semanas e resolveu agir. A omissão do diretor Mario Gianini e da comissão técnica nos casos envolvendo as saídas noturnas de alguns jogadores antes da semifinal do Campeonato Paulista, a falta de pulso para punir o meia Elson, que criticou o técnico Jair Picerni e foi perdoado, e a briga entre o atacante Muñoz e o goleiro Marcos, que saíram no tapa no final do treinamento do sábado, o tiraram do sério. Por começar, Mustafá marcou para esta segunda-feira uma reunião com Muñoz e Marcos. Está definido que não será aplicada nenhuma punição financeira a nenhum deles. Mas o presidente quer evitar que o fato possa quebrar o que resta de união dentro do elenco. Até o momento está valendo a versão de que Marcos xingou Muñoz por estar insatisfeito com seu rendimento durante o ?rachão?. O colombiano retrucou, recebeu um chute e respondeu com um soco que atingiu o nariz do goleiro. Os envolvidos na briga que sacudiu a Academia de Futebol mantiveram-se isolados no fim de semana. Muñoz viajou com os pais para o interior paulista e alegou que o momento era propício para deixar a poeira baixar. Marcos, segundo sua assessoria, esteve em Campinas. Nesta segunda-feira, espera-se que quebrem o silêncio e expliquem o que aconteceu. Mais briga - A menos que se desculpem em público, a tensão tende a aumentar. "Não foram todos os jogadores que se empenharam em evitar que a confusão ganhasse maiores proporções. Pelo menos dois queriam que a briga continuasse, dizendo que o Marcos teria o direito de se defender e não poderia ter sido contido", disse um jogador que pediu para não ser identificado. A diretoria faz o que pode para esconder a realidade da imprensa e dos torcedores. Sábado, depois da briga, Mario Gianini ordenou que apenas Magrão fosse dar explicações aos jornalistas. Enquanto isso, Muñoz e Marcos puderam deixar a Academia com tranqüilidade.