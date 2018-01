Mustafá: "Vamos dar uma viradinha" O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, apareceu no Hotel Pousada Maracanã, no Sul de Minas Gerais, onde o time faz a pré-temporada, na noite de sábado. Esperava tranqüilidade, mas, logo na chegada, antes mesmo de estacionar seu carro - estava na direção -, foi abordado por um hóspede palmeirense, um senhor que é funcionário público e pediu para não ter o nome divulgado. "Ô, Mustafá, monta um time." O dirigente não gostou muito da observação e retrucou dizendo que havia contratado bons jogadores no ano passado, apesar do rebaixamento. E que estava trazendo reforços para a atual temporada. O torcedor, em seguida, fez uma pergunta. "Vai ter virada de mesa?" Mustafá foi categórico. "Vamos dar uma viradinha." Na semana passada, após a vitória nas eleições, o presidente deixou claro que tinha intenção de virar a mesa e recolocar o Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro já em 2003. Mas, pelo menos publicamente, nunca havia afirmado de maneira tão direta, tão explícita. O dirigente vai alegar, ao Clube dos 13 e à CBF, que já houve virada de mesa com a criação da Copa João Havelange, em 2000, com a manutenção de 24 clubes nas próximas edições do Campeonato Nacional - depois de se ter definido que haveria apenas 20 participantes a partir de 2005 - e com o fim da média de pontos a cada três anos para efeito de rebaixamento, sistema implantado na segunda metade dos anos 90 e logo descartado. E tem o apoio dos conselheiros para seguir à frente o seu projeto. Mustafá teve passagem-relâmpago por Pouso Alegre. No sábado, jantou com o diretor de Futebol, Sebastião Lapola, e com o conselheiro Francisco Gervásio Primo. Exagerou nos doces e não seguiu as recomendações médicas - tem problemas como hipertensão. Pediu à administração do hotel que lhe levasse sorvete. Como não havia naquele momento, a gerência mandou buscar num supermercado da cidade. Comeu também doce de leite. Após o jantar, reuniu-se com Lapola e com o técnico Jair Picerni para conversar sobre reforços e o trabalho de pré-temporada. Ficaram juntos por aproximadamente 50 minutos. "Ele falou do espírito vencedor que precisamos recuperar e de reforços", contou o treinador. Mustafá afirmou que vai levar ao Palestra Itália pelo menos mais quatro jogadores. Muitos, do próprio grupo, se perguntam qual a razão da ida de Mustafá a Pouso Alegre. Afinal, ele não mantém nenhum contato com os jogadores. Desta vez, falou apenas com Lapola e Picerni. O objetivo do presidente é apenas mostrar sua presença, impor respeito. Hoje, por volta das 9 horas, tomou café e retornou a São Paulo.