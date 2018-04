Mutante, Palmeiras decide vaga na Libertadores com só dois do time da estreia

Cinco meses depois da estreia na Copa Libertadores, o Palmeiras terá na quarta-feira o principal jogo do time na campanha até agora com uma formação bastante modificada em comparação à primeira partida. Dos 11 titulares do empate em 1 a 1 com o Atlético Tucumán, da Argentina, somente o volante Thiago Santos e o atacante Dudu devem novamente estar em campo contra o Barcelona, do Equador.

A grande mudança se explica principalmente pelos cinco reforços trazidos no meio do ano. Mayke, Luan, Bruno Henrique e Deyverson virraam titulares. Somente Juninho deve ficar como opção na reserva. Outro motivo é a troca de treinador, Eduardo Baptista deixou a vaga com Cuca, e junto com a alteração, houve uma mudança na preferência por nomes no time.

Em 8 de março, o então técnico preferiu escalar na Argentina um time parecido ao usado em 2016, na campanha do título brasileiro. Com Mina suspenso por ter sido expulso na edição anterior do torneio, Baptista escalou o Palmeiras com: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos e Felipe Melo; Michel Bastos, Dudu, Keno e Borja.

Desta formação, as principais mudanças foram a saída do zagueiro Vitor Hugo para a Fiorentina e o afastamento de volante Felipe Melo por desavenças com Cuca. Já o goleiro Fernando Prass, o zagueiro Edu Dracena, o meia Zé Roberto e o atacante Borja perderam o status de titulares. O lateral Jean, por sua vez, se recupera de problema no joelho, enquanto Michel Bastos e Keno tiveram poucas sequências como titulares.

Na próxima quarta-feira o técnico Cuca deve escalar o Palmeiras com: Jailson; Mayke, Mina, Luan e Egídio; Thiago santos, Bruno Henrique e Guerra; Dudu, Róger Guedes e Deyverson. A formação modificada em comparação à estreia ganhou forma nas últimas semanas, durante ajustes feitos por Cuca durante o Campeonato Brasileiro. Foi assim que Jailson recuperou a titularidade e o reforço Deyverson superou Borja e Willian para ser o centroavante.

Para se classificar às quartas de final da Copa Libertadores o Palmeiras vai precisar reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, em Guayaquil, no Equador. A equipe encerra a preparação em treino fechado nesta terça-feira, no fim da tarde, no Allianz Parque.